Военные ЦВО восстановили нарушенное снежным штормом транспортное сообщение на Алтае

Военнослужащие Центрального военного округа смогли восстановить нарушенное снежным штормом транспортное сообщение на Алтае. Как сообщает пресс-служба ЦВО, в Алейском районе из-а сильного снегопада и ветра оказалась перекрыта трасса.

После обращения главы Алтайского края Виктора Томенко командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял решение привлечь военную технику для того, чтобы ликвидировать снежные заносы на трассах.

Дорогу между селами Савинка и Моховское расчищали бульдозеры на базе артиллерийских тягачей БАТ-2. Протяженность расчищенной дороги составила порядка десяти километров. Таким образом военные восстановили транспортное сообщение между селом Савинка, где проживает около 500 человек, и Алейском.

Сейчас ликвидация снежных заносов продолжается, работа ведется на трассе между селами Боровское и Серебренниково, протяженность составляет более 13 километров.