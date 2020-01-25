Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пользователи соцсетей восхитились фигуристами из РФ, занявшими весь пьедестал на ЧЕ

Пользователи соцсетей восхитились фигуристами из РФ, занявшими весь пьедестал на ЧЕ

 Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели

Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели
Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

 Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным
Турецкие спасатели извлекли из-под обломков четырех выживших после землетрясения

Турецкие спасатели извлекли из-под обломков четырех выживших после землетрясения

 Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
Пользователи соцсетей восхитились фигуристами из РФ, занявшими весь пьедестал на ЧЕ

Пользователи соцсетей восхитились фигуристами из РФ, занявшими весь пьедестал на ЧЕ

 Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели

Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели
Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

 Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным
Турецкие спасатели извлекли из-под обломков четырех выживших после землетрясения

Турецкие спасатели извлекли из-под обломков четырех выживших после землетрясения

 Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
10:11   25 Января 2020
Россия

Военные ЦВО восстановили нарушенное снежным штормом транспортное сообщение на Алтае

Военные ЦВО восстановили нарушенное снежным штормом транспортное сообщение на Алтае

Военнослужащие Центрального военного округа смогли восстановить нарушенное снежным штормом транспортное сообщение на Алтае. Как сообщает пресс-служба ЦВО, в Алейском районе из-а сильного снегопада и ветра оказалась перекрыта трасса.

После обращения главы Алтайского края Виктора Томенко командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял решение привлечь военную технику для того, чтобы ликвидировать снежные заносы на трассах.

Дорогу между селами Савинка и Моховское расчищали бульдозеры на базе артиллерийских тягачей БАТ-2. Протяженность расчищенной дороги составила порядка десяти километров. Таким образом военные восстановили транспортное сообщение между селом Савинка, где проживает около 500 человек, и Алейском.

Сейчас ликвидация снежных заносов продолжается, работа ведется на трассе между селами Боровское и Серебренниково, протяженность составляет более 13 километров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #алтайский край #зима #снег #снежный шторм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...