МЧС выпустило штормовое предупреждение для Москвы

МЧС выпустило штормовое предупреждение для жителей и гостей Москвы. Ведомство сообщает, что в течение субботы, 25 сентября, в городе будет сильный ветер и непогода.

МЧС со ссылкой на синоптиков сообщает, что порывы ветра достигнут 19 метров в секунду, кроме того, ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

Спасатели рекомендуют не выходить из помещений в непогоду, не парковать машины под непрочными конструкциями и деревьями и не прятаться под ними от ветра и дождя. Автомобилистам советуют не выезжать на дороги без надобности, а при плохой погоде соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию между другими машинами, чтобы избежать столкновений.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки.