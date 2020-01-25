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9:29   25 Января 2020
Ближнее зарубежье

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которая якобы была сделана в сентябре 2019 года на одном из переговоров. Запись появилась на YouTube-канале «Стенограма наради».

Как пишет автор ролика, голоса принадлежат не только украинскому министру, но и главе Минэкономразвития Тимофею Милованову, главе Минэнерго Алексею Оржелю, министру регионального развития Алене Бабак, главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву и другим.

На совещании якобы обсуждали тему роста тарифов для населения на газ в контексте сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Также разговор касается сдерживания цен при помощи манипуляций с Бюджетным кодексом страны.

Ранее в сети уже появлялись аудиозаписи, сделанные на совещаниях Гончарука. В частности, на одной из таких встреч украинский премьер заявил, что президент страны Владимир Зеленский «примитивно понимает экономические процессы». Сам Зеленский потребовал за две недели выявить организаторов «прослушки» заседания Гончарука.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #прослушка #зеленский

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