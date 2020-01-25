Власти Якутии заявили, что в республике нет больных коронавирусной инфекцией, об этом заявляет пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В правительстве региона отмечают, что слухи, которые распространяют в соцсетях, не являются правдой.

«Больных коронавирусной инфекцией на территории республики Саха (Якутия) не зарегистрировано, информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности», — указано в сообщении Минздрава республики и местного Роспотребнадзора.

В декабре 2019 года появилась информация о новом коронавирусе, который вызывает пневмонию. В Якутии комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается, подчеркнули в ведомствах. В частности, в республике ведется мониторинг за прибывающими международными авиарейсами, также ведется двойная термометрия всех прилетевших.

На сегодняшний день от нового вида короновируса в Китае скончался 41 человек, число заболевших достигло 1330 человек.