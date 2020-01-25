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8:43   25 Января 2020
Россия

Крупный пожар на автобазе тушат в Астраханской области

Крупный пожар на автобазе тушат в Астраханской области

Крупный пожар на автобазе тушат в Астраханской области, сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел в ночь на субботу, 25 января, на автобазе в селе Карагали Приволжского района Астраханской области. Огонь охватил ангар, кровлю магазина, а также пластиковую тару и грузовик, находящийся на территории. Общая площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

В тушении огня участвуют 34 спасателя и 10 единиц техники. Есть ли жертвы или пострадавшие, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что при пожаре в жилом доме в Новгородской области пострадали пятеро взрослых и трое детей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #происшествия #чп #астраханская область

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