Крупный пожар на автобазе тушат в Астраханской области, сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел в ночь на субботу, 25 января, на автобазе в селе Карагали Приволжского района Астраханской области. Огонь охватил ангар, кровлю магазина, а также пластиковую тару и грузовик, находящийся на территории. Общая площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

В тушении огня участвуют 34 спасателя и 10 единиц техники. Есть ли жертвы или пострадавшие, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что при пожаре в жилом доме в Новгородской области пострадали пятеро взрослых и трое детей.