Пушков заявил, что Украина может быть лишь изгоем с такими «героями», как Бандера
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина может быть лишь изгоем с такими «героями», как Степан Бандера.
Ранее ЦРУ США обнародовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне, в частности о Степане Бандере, где он упоминается как «агент Гитлера». В документе рассказывается об уничтожении пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и нескольких тысяч поляков за пять недель существования «государства» Бандеры.
Как пишет российский сенатор Алексей Пушков в Twitter, ни одна страна мира не имеет права на таких «героев», если речь идет о сподвижниках нацистов.
«Киеву пора понять: с такими "героями" Украина может быть только изгоем», — пишет сенатор.
На Украине ставят памятники Бандере - агенту Гитлера по кличке «Консул 2». При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна «имеет право на своих героев». Не имеет, если речь идёт о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими «героями» Украина может быть только изгоем.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 25, 2020