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8:26   25 Января 2020
Россия

Пушков заявил, что Украина может быть лишь изгоем с такими «героями», как Бандера

Пушков заявил, что Украина может быть лишь изгоем с такими «героями», как Бандера

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина может быть лишь изгоем с такими «героями», как Степан Бандера.

Ранее ЦРУ США обнародовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне, в частности о Степане Бандере, где он упоминается как «агент Гитлера». В документе рассказывается об уничтожении пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и нескольких тысяч поляков за пять недель существования «государства» Бандеры.

Как пишет российский сенатор Алексей Пушков в Twitter, ни одна страна мира не имеет права на таких «героев», если речь идет о сподвижниках нацистов.

«Киеву пора понять: с такими "героями" Украина может быть только изгоем», — пишет сенатор.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #пушков #политика #степан бандера

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