Беглов и глава РЖД обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в пятницу с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым для разговора о реализации концепции развития железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации градоначальника.

За реализацию концепции отвечают город, Ленобласть и «РЖД». Инициатива предусматривает строительство северо-восточного и юго-западного обходов, чтобы убрать грузовой транзит из жилых районов.

Также Беглов и Белозеров обсуждали новые маршруты городской электрички Белоостров — Ораниенбаум и Гатчина — Токсово, а также строительство новых ж/д станций.