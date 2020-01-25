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8:58   25 Января 2020
Россия

Беглов и глава РЖД обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры в Петербурге

Беглов и глава РЖД обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в пятницу с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым для разговора о реализации концепции развития железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации градоначальника.

За реализацию концепции отвечают город, Ленобласть и «РЖД». Инициатива предусматривает строительство северо-восточного и юго-западного обходов, чтобы убрать грузовой транзит из жилых районов.

Также Беглов и Белозеров обсуждали новые маршруты городской электрички Белоостров — Ораниенбаум и Гатчина — Токсово, а также строительство новых ж/д станций.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #санкт-петербург #беглов #ржд

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