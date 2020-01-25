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Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

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8:06   25 Января 2020
Весь мир

Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Врачи Австралии и Малайзии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом, передает издание South China Morning Post.

Как сообщил министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмед, в стране подтверждено три случая заболевания, все заболевшие в качестве туристов посещали китайский город Ухань, откуда началось распространение вируса. Двое из заболевших — дети в возрасте двух и 11 лет, их госпитализировали.

В Австралии случай заболевания пока зафиксирован один, вирус выявили у гражданина Китая, который прилетел в Австралию после того, как был в Ухане около двух недель. Министр здравоохранения австралийского штата Виктория Дженни Микакос попросила жителей не паниковать, так как больше пациентов с подозрением на вирус нет.

В результате пневмонии, вызванной заражением новым коронавирусом, скончался 41 человек, в Китае количество заболевших составляет 1287.

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Автор: Ольга Воскресенская
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