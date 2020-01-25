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Врач из китайской больницы в Ухане умер от нового вида пневмонии

Врач из китайской больницы в Ухане умер от нового вида пневмонии

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7:42   25 Января 2020
Весь мир

Врач из китайской больницы в Ухане умер от нового вида пневмонии

Врач из китайской больницы в Ухане умер от нового вида пневмонии

Врач из китайской больницы в Ухане умер от нового вида пневмонии, которую вызвал коронавирус. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что Ляну Удуну было 62 года, он занимал пост главы отделения отоларингологии Больницы китайской и европейской медицины. Когда именно заразился доктор и долго ли проходил лечение, не сообщается.

В Китае 41 человек скончался в результате пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса 2019-nCoV. Количество заболевших достигло 1287 человек, среди них не только граждане Китая, но и других стран. В частности, власти Малайзии подтвердили три случая заражения коронавирусом.

В тесном контакте с заболевшими по всему миру находились около 14 тысяч человек, за ними наблюдают врачи.

В городе Ухане, где началось распространение коронавируса, экстренно строят больницу для тысячи пациентов. Ожидается, что ее возведут в течение недели, строительство уже ведется.

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Автор: Ольга Воскресенская
#вирус #происшествия #чп #китай #весь мир #пневмония

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