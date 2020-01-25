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Трое детей пострадали при пожаре в Новгородской области

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7:23   25 Января 2020
Россия

Трое детей пострадали при пожаре в Новгородской области

Трое детей пострадали при пожаре в Новгородской области

Восемь человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в Новгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

ЧП произошло в ночь на субботу, 25 января, в Старой Руссе в жилой трехэтажке на улице Чапаева. Удалось эвакуировать около 50 взрослых и 20 детей. В огне пострадали трое детей и пятеро взрослых, их госпитализировали. Подробностей о состоянии пострадавших пока нет.

Причину пожара предстоит установить экспертам. В МЧС отметили, что на месте происшествия работали 37 спасателей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #происшествия #чп #новгородская область

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