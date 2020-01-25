Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Перу из-за сообщения о минировании, сообщает министерство транспорта и связи страны.

Самолет авиакомпании Latam Airlines вылетел из Лимы в Хульяку, но экипаж принял решение возвращаться в аэропорт, так как поступило сообщение об угрозе взрыва на борту. Посадка произошла в штатном режиме, никто из 118 пассажиров не пострадал. Сейчас люди находятся в здании воздушной гавани, самолет проверяют сотрудники службы безопасности.

Местные СМИ пишут, что аэропорт временно не работает, посадка и вылет других рейсов приостановлены до полной проверки самолета.