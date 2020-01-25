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7:49   25 Января 2020
Весь мир

Видеозапись последствий мощного землетрясения в Турции появилась в Сети

Видеозапись последствий мощного землетрясения в Турции появилась в Сети

Телеканал РЕН ТВ публикует видеозапись последствий мощного землетрясения в провинциях Малатья и Элязыг на востоке Турции.

В результате землетрясения магнитудой 6,8 с эпицентром около города Сивридже провинции Элязыг в пятницу в 20:55 (по московскому времени) погибли минимум 19 человек и 772 пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что следит за положением, а соответствующие учреждения делают все необходимое для преодоления последствий катаклизма.

Отмечается, что в зоне стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций, для размещения людей направлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #землетрясение

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