Военная авиация РФ и ВВС Сирии поддерживают сирийскую армию в Алеппо и Идлибе

Российская военная авиация и ВВС Сирии по-прежнему поддерживают сирийскую армию в Алеппо и Идлибе, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.

За сутки на западе Алеппо вновь были зафиксированы перестрелки на линии разграничения сил правительственной армии и террористов. В первой половине дня вооруженные бандформирования атаковали районы Аз-Захра и Новый Алеппо, вооруженные силы САР перешли к ответным боевым действиям. По данным интернет-портала Step News Agency, сирийская артиллерия била по укреплениям террористов на подступах к населенным пунктам Кафр-Наха и Хан аль-Асаль.

Объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по зонам расположения боевиков у пригорода Ар-Рашидин, а также близ деревни Умм-Атба, города Кафр-Хамра и бывшей 46-й базы САА, рассказал в Twitter военный источник (JennRollins1002).