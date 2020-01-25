Трамп обсудил с Джонсоном двухстороннее сотрудничество

Американский лидер Дональд Трамп поговорил в пятницу с британским премьер-министром Борисом Джонсоном о двухстороннем сотрудничестве, в частности, в области безопасности в сфере телекоммуникаций. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Два лидера обсудили важные региональные и двусторонние вопросы, в том числе совместную работу по обеспечению безопасности наших телекоммуникационных сетей», — уточняется в сообщении ведомства.