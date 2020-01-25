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6:42   25 Января 2020
Весь мир

Трамп обсудил с Джонсоном двухстороннее сотрудничество

Трамп обсудил с Джонсоном двухстороннее сотрудничество

Американский лидер Дональд Трамп поговорил в пятницу с британским премьер-министром Борисом Джонсоном о двухстороннем сотрудничестве, в частности, в области безопасности в сфере телекоммуникаций. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Два лидера обсудили важные региональные и двусторонние вопросы, в том числе совместную работу по обеспечению безопасности наших телекоммуникационных сетей», — уточняется в сообщении ведомства.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #сша #джонсон #трамп

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