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6:02   25 Января 2020
Весь мир

Временный президент Боливии Жанин Аньес решила участвовать в выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес решила участвовать в выборах

Исполняющая обязанности главы Боливии Жанин Аньес приняла решение участвовать в президентских выборах 3 мая, передает газета El Deber со ссылкой на самого политика.

«Хочу объявить, что я приняла решение выставить свою кандидатуру на президентских выборах», — цитирует ее издание.

Напомним, после выборов 20 октября оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях, и Эво Моралесу пришлось под давлением военных покинуть президентский пост и страну. Высшее руководство Боливии полным составом ушло в отставку, и власть перешла в руки оппозиционного вице-спикера сената Жанин Аньес. На 3 мая были назначены новые выборы без участия Моралеса.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #боливия

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