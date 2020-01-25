Евросоюз намерен прибегнуть к санкциям против Британии при нарушении сделки по Brexit

Евросоюз хочет иметь право на санкции о отношении Великобритании, если та нарушит условия сделки о Brexit после выхода из ЕС, пишет газета Financial Times.

Европейские дипломаты в пятницу в Брюсселе решили, что Лондон обязан строго придерживаться правил и договоренностей, связанных с правами трудящихся и защитой окружающей среды, и взамен получит торговое соглашение с рядом ограничений. Если обязательства соблюдаться не будут, Брюссель хочет быть вправе принимать ответные меры.

Встреча произошла одновременно с подписанием соглашения о Brexit официальными лицами Евросоюза. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу также подписал соглашение о выходе страны из ЕС.

Brexit состоится в 23.00 31 января (в 02:00 по московскому времени 1 февраля), далее начнется переходный период — до декабря стороны будут договариваться о дальнейшем взаимодействии.