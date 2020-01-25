Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

 Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

 ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии
Временный президент Боливии Жанин Аньес решила участвовать в выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес решила участвовать в выборах

 Евросоюз намерен прибегнуть к санкциям против Британии при нарушении сделки по Brexit

Евросоюз намерен прибегнуть к санкциям против Британии при нарушении сделки по Brexit
Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

 Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

 ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии
Временный президент Боливии Жанин Аньес решила участвовать в выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес решила участвовать в выборах

 Евросоюз намерен прибегнуть к санкциям против Британии при нарушении сделки по Brexit

Евросоюз намерен прибегнуть к санкциям против Британии при нарушении сделки по Brexit
4:47   25 Января 2020
Весь мир

Евросоюз намерен прибегнуть к санкциям против Британии при нарушении сделки по Brexit

Евросоюз намерен прибегнуть к санкциям против Британии при нарушении сделки по Brexit

Евросоюз хочет иметь право на санкции о отношении Великобритании, если та нарушит условия сделки о Brexit после выхода из ЕС, пишет газета Financial Times.

Европейские дипломаты в пятницу в Брюсселе решили, что Лондон обязан строго придерживаться правил и договоренностей, связанных с правами трудящихся и защитой окружающей среды, и взамен получит торговое соглашение с рядом ограничений. Если обязательства соблюдаться не будут, Брюссель хочет быть вправе принимать ответные меры.

Встреча произошла одновременно с подписанием соглашения о Brexit официальными лицами Евросоюза. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу также подписал соглашение о выходе страны из ЕС.

Brexit состоится в 23.00 31 января (в 02:00 по московскому времени 1 февраля), далее начнется переходный период — до декабря стороны будут договариваться о дальнейшем взаимодействии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#ес #великобритания #санкции #брексит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...