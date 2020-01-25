Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

 Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

 ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии
Опрос выявил, благодаря чему поднялся рейтинг Трампа

Опрос выявил, благодаря чему поднялся рейтинг Трампа

 Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб

Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб
Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

 Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

 ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии
Опрос выявил, благодаря чему поднялся рейтинг Трампа

Опрос выявил, благодаря чему поднялся рейтинг Трампа

 Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб

Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб
3:52   25 Января 2020
Весь мир

Опрос выявил, благодаря чему поднялся рейтинг Трампа

Опрос выявил, благодаря чему поднялся рейтинг Трампа

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа поднялся из-за одобрения гражданами США его экономической политики согласно данным опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post.

Как показал опрос, рейтинг одобрения Трампа на данный момент равен 44 %, что на 6 процентных пунктов больше, чем по итогам предыдущего опроса ABC и Washington Post в октябре 2019 года. Также по результатам опроса максимальное число респондентов  — 56 % — одобряют экономическую политику Трампа.

 

По поводу импичмента президенту мнения американцев разделились примерно пополам: 47 % опрошенных заявили, что сенат должен проголосовать за отстранение Трампа от власти, и 49 % выразили противоположную точку зрения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...