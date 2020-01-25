Опрос выявил, благодаря чему поднялся рейтинг Трампа

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа поднялся из-за одобрения гражданами США его экономической политики согласно данным опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post.

Как показал опрос, рейтинг одобрения Трампа на данный момент равен 44 %, что на 6 процентных пунктов больше, чем по итогам предыдущего опроса ABC и Washington Post в октябре 2019 года. Также по результатам опроса максимальное число респондентов — 56 % — одобряют экономическую политику Трампа.

По поводу импичмента президенту мнения американцев разделились примерно пополам: 47 % опрошенных заявили, что сенат должен проголосовать за отстранение Трампа от власти, и 49 % выразили противоположную точку зрения.