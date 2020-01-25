Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Начало прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным важно, так как дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен заключенными, сказал в интервью израильскому 9-му каналу президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал по телефону канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о работе над составлением новых списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе.

По его словам, контакт с властями РФ может способствовать решению многих проблем. Зеленский также добавил, что диалог между странами больше не ограничивается нормандским форматом.