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Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

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3:10   25 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Зеленский рассказал, чем важен прямой диалог с Путиным

Начало прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным важно, так как дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен заключенными, сказал в интервью израильскому 9-му каналу президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал по телефону канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о работе над составлением новых списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе.

По его словам, контакт с властями РФ может способствовать решению многих проблем. Зеленский также добавил, что диалог между странами больше не ограничивается нормандским форматом.

«Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с «Минском» (Минские соглашения) и нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом России. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем», – заявил президент Украины.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #украина #зеленский

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