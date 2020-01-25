Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб

Правительственная армия Сирии освободила три деревни в провинции Идлиб, ожесточенные бои с незаконными бандформированиями идут в провинции Алеппо, передают в ночь на субботу сирийские СМИ.

По сообщениям телеканала Al-Ihkbariya, сирийские войска взяли по свой контроль селения ад-Дейр аш-Шаркий и Абу Джурейф на юго-востоке провинции Идлиб и, по информации радиостанции Sham FM, деревню Курсиян на восточном направлении.

Газета Al-Watan пишет о продолжающихся боях к северо-западу от города Алеппо близ пригорода Захра, находящегося под постоянными обстрелами террористов.