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Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб

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2:19   25 Января 2020
Весь мир

Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб

Армия Сирии освободила от боевиков три деревни в провинции Идлиб

Правительственная армия Сирии освободила три деревни в провинции Идлиб, ожесточенные бои с незаконными бандформированиями идут в провинции Алеппо, передают в ночь на субботу сирийские СМИ.

По сообщениям телеканала Al-Ihkbariya, сирийские войска взяли по свой контроль селения ад-Дейр аш-Шаркий и Абу Джурейф на юго-востоке провинции Идлиб и, по информации радиостанции Sham FM, деревню Курсиян на восточном направлении.

Газета Al-Watan пишет о продолжающихся боях к северо-западу от города Алеппо близ пригорода Захра, находящегося под постоянными обстрелами террористов.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия

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