Соратник Меркель призвал отменить антироссийские санкции
Премьер-министр Саксонии, соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по партии ХДС Михаэль Кречмер заявил в интервью немецкой газете Bild о необходимости отмены антироссийских санкций.
«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — объяснил немецкий политик.
Он добавил, что рестрикции в отношении Москвы «ни к чему не привели» и лишь, напротив, причинили вред экономике Германии.
Кречмер добавил, что на берлинской международной конференции по ситуации в Ливии Россия показала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.