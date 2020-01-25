Соратник Меркель призвал отменить антироссийские санкции

Премьер-министр Саксонии, соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по партии ХДС Михаэль Кречмер заявил в интервью немецкой газете Bild о необходимости отмены антироссийских санкций.

«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — объяснил немецкий политик.

Он добавил, что рестрикции в отношении Москвы «ни к чему не привели» и лишь, напротив, причинили вред экономике Германии.

Кречмер добавил, что на берлинской международной конференции по ситуации в Ливии Россия показала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.