Командир курдского бандформирования «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил в интервью Al-Monitor о возможности примирительного диалога с властями Турции.

Абди — глава группировки, признанной в Турции террористической, и ставленник США. Боевик с 30-летним стажем, среди прочего предложил Анкаре помощь с возвращением останков Сулейман-шаха. Предок династии Османов утонул при переправе через реку Евфрат в 1227 году и был похоронен поблизости.

Также Абди заявил, что мирное население Идлиба, которое ищет в Турции спасение от войны, может остаться на контролируемых курдскими радикалами территориях.

«Наш призыв к народу Идлиба помогает облегчить бремя Турции», — сказал командующий SDF.

По его словам, пока в Сирию не пришли США, курды якобы находились с турками в хороших отношениях, поэтому именно Вашингтон несет ответственность за мирное политическое урегулирование в САР.

Федеральное агентство новостей считает, что курдские формирования по-прежнему остаются террористическими, несмотря на миролюбивые призывы главаря SDF. Стоит ли Турции идти на диалог с курдами — в полном материале ФАН.