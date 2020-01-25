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0:13   25 Января 2020
Весь мир

Член ФЗНЦ объяснил СК РФ, как бандформирования в Ливии встроены в систему госуправления

Член ФЗНЦ объяснил СК РФ, как бандформирования в Ливии встроены в систему госуправления

Эксперт ФЗНЦ Александр Прокофьев дал показания Следственному комитету РФ в связи с заявлением, поданным главой фонда Александром Малькевичем о похищении российских граждан в Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Прокофьев вместе с Самером Суэйфаном и Максимом Шугалеем был в составе группы социологов Фонда защиты национальных ценностей, которая весной 2019 года на законных основаниях проводила в Триполи социологическое исследование о положении в Ливии.

В мае социологи были схвачены террористами «МВД» так называемого Правительства национального согласия и без предъявления обвинений отправлены в неофициальную тюрьму «Митига».

Прокофьев рассказал в Facebook, что самым сложным в даче показаний было объяснить, как бандформирования в Ливии могут существовать на законных основаниях, причем будучи формально встроенными в систему госуправления в виде органов «МВД» и «МО» и продолжая преступную деятельность.

 

«Сотруднику российских правоохранительных органов вряд ли представляется возможным принятие такого факта, что государство с узаконенной преступностью может существовать в современном мире и кто-то его признает официальным», — написал Прокофьев.

Эксперт ФЗНЦ выразил негодование по факту того, что задержанных россиян не отпускают, но при этом никто не выдвигает обвинений по делу об их захвате. Он отметил, что в их отношении не ведется никакого дела, за восемь месяцев заключения не появилось ни одного юридического документа, который обосновал бы задержание.

Прокофьев надеется, что составленный протокол в Следственном Комитете не «ляжет в стол», а сдвинет с мертвой точки процесс освобождения граждан РФ из плена ПНС.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #пнс #фзнц

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