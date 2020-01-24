Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

 Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

 Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Количество жертв землетрясения на востоке Турции увеличилось до 8 человек

Количество жертв землетрясения на востоке Турции увеличилось до 8 человек

 Кипр выступил против санкций Евросоюза в отношении официальных лиц России в Крыму

Кипр выступил против санкций Евросоюза в отношении официальных лиц России в Крыму
Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

 Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

 Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Количество жертв землетрясения на востоке Турции увеличилось до 8 человек

Количество жертв землетрясения на востоке Турции увеличилось до 8 человек

 Кипр выступил против санкций Евросоюза в отношении официальных лиц России в Крыму

Кипр выступил против санкций Евросоюза в отношении официальных лиц России в Крыму
23:27   24 Января 2020
Ближнее зарубежье

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

Артиллерийский удар был нанесен в пятницу вечером по району Международного аэропорта имени Прокофьева города Донецка.

Об этом сообщает агентство Интерфакс, приводя заявление представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по направлению поселок Опытное — город Донецк (Вольво-центр), выпущено 12 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и реактивных гранатометов был открыт украинскими силовиками по поселкам Ленинское и Саманка.

Информации о пострадавших в результате артобстрела и о нанесенном ущербе на данный момент не приводится.

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что если стороны конфликта захотят, они могут завершить конфликт в Донбассе «хоть завтра».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #всу #аэропорт #днр #политика #донецк #обстрел #весь мир #артобстрел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...