ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

Артиллерийский удар был нанесен в пятницу вечером по району Международного аэропорта имени Прокофьева города Донецка.

Об этом сообщает агентство Интерфакс, приводя заявление представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по направлению поселок Опытное — город Донецк (Вольво-центр), выпущено 12 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и реактивных гранатометов был открыт украинскими силовиками по поселкам Ленинское и Саманка.

Информации о пострадавших в результате артобстрела и о нанесенном ущербе на данный момент не приводится.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что если стороны конфликта захотят, они могут завершить конфликт в Донбассе «хоть завтра».