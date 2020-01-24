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22:52   24 Января 2020
Весь мир

Два случая заболевания новым коронавирусом подтвердили во Франции

Два случая заболевания новым коронавирусом подтвердили во Франции

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила в пятницу вечером, что в стране подтверждены два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется в Китае.

Заявление французского министра приводит агентство France-Presse, отмечая, что данный вирус впервые выявлен на территории Европы.

Напомним, по последним данным, в Китае число заразившихся новым коронавирусом, который передается от человека к человеку, превысило 800. При этом 26 заболевших уже скончались. Режим карантина введен в десяти китайских городах.

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Автор: Александр Люблинский
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