Два случая заболевания новым коронавирусом подтвердили во Франции

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила в пятницу вечером, что в стране подтверждены два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется в Китае.

Заявление французского министра приводит агентство France-Presse, отмечая, что данный вирус впервые выявлен на территории Европы.

Напомним, по последним данным, в Китае число заразившихся новым коронавирусом, который передается от человека к человеку, превысило 800. При этом 26 заболевших уже скончались. Режим карантина введен в десяти китайских городах.