Кипр выступил против санкций Евросоюза в отношении официальных лиц России в Крыму

Кипр не намерен голосовать за новые санкции ЕС в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав РФ, пишет в пятницу Reuters.

Дипломатические источники агентства сообщили, что тем самым Никосия рассчитывает добиться ограничительных мер со стороны Евросоюза в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за организацию геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

При этом Reuters заявляет со ссылкой на официального представителя МИД Кипра Деметриса Самуэля, что страна отрицает связь между блокированием антироссийских санкций и введением рестрикций против Турции.

Отмечается, что для окончательного утверждения санкций в отношении России требуется согласие 28 стран — членов ЕС, и в организации удивлены позицией Никосии.

По словам источника агентства, Польша и Германия принимают меры по убеждению Кипра не препятствовать введению санкций против официальных лиц РФ.