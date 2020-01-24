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 Население ЕС все больше недовольно введенными против России санкциями

Население ЕС все больше недовольно введенными против России санкциями
22:31   24 Января 2020
Весь мир

Население ЕС все больше недовольно введенными против России санкциями

Население ЕС все больше недовольно введенными против России санкциями

Посол РФ в Евросоюзе Дмитрий Любинский рассказал, что жители стран ЕС выражают все больше недовольства в связи с действующим против России санкциями.

Об этом дипломат заявил в интервью австрийскому изданию Oberoesterreichische Nachrichten. По словам Любинского, Москва приветствует представление Вены о развитии российско-австрийских отношений, как на уровне двухсторонних взаимоотношений, так и на уровне ЕС. При этом посол отметил, что в случае взаимоотношений России и Евросоюза взаимное сближение блокируется внутренними противоречиями ЕС.

«Тем не менее у меня складывается впечатление, что все больше людей в странах ЕС, а также в Австрии абсолютно недовольны существующим тупиковым режимом санкций. Здесь все чаще задают вопросы, какие ожидания у России от санкций, которые не дают никаких результатов. Это делают не только журналисты, но и многие политики, в особенности бизнесмены», — подчеркнул дипломат.

Население ЕС все больше недовольно введенными против России санкциями

Москва, напомнил Любинский, не раз заявляла о готовности возобновить полноценное сотрудничество и с Евросоюзом в целом и с его отдельными, которая первая ввела санкции.

Также посол призвал не связывать развитие взаимоотношений России и ЕС с урегулирование украинского кризиса.

«Я твердо верю, что санкции постепенно будут отменены», — заключил дипломат.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #евросоюз #санкции #политика #австрия #весь мир

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