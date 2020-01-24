Население ЕС все больше недовольно введенными против России санкциями

Посол РФ в Евросоюзе Дмитрий Любинский рассказал, что жители стран ЕС выражают все больше недовольства в связи с действующим против России санкциями.

Об этом дипломат заявил в интервью австрийскому изданию Oberoesterreichische Nachrichten. По словам Любинского, Москва приветствует представление Вены о развитии российско-австрийских отношений, как на уровне двухсторонних взаимоотношений, так и на уровне ЕС. При этом посол отметил, что в случае взаимоотношений России и Евросоюза взаимное сближение блокируется внутренними противоречиями ЕС.

«Тем не менее у меня складывается впечатление, что все больше людей в странах ЕС, а также в Австрии абсолютно недовольны существующим тупиковым режимом санкций. Здесь все чаще задают вопросы, какие ожидания у России от санкций, которые не дают никаких результатов. Это делают не только журналисты, но и многие политики, в особенности бизнесмены», — подчеркнул дипломат.

Москва, напомнил Любинский, не раз заявляла о готовности возобновить полноценное сотрудничество и с Евросоюзом в целом и с его отдельными, которая первая ввела санкции.

Также посол призвал не связывать развитие взаимоотношений России и ЕС с урегулирование украинского кризиса.