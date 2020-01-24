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22:47   24 Января 2020
Россия

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Аэропорт Шереметьево начал служебное расследование после гибели кошек на борту самолета, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

«В настоящее время администрация международного аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование инцидента по факту обращения пассажира рейса SU101 от 23.01.20», — сказано в сообщении. 

Пассажир, летевший рейсом Нью-Йорк — Москва, пожаловался в авиакомпанию из-за неправильного обслуживания багажа, в результате которого две из трех его кошек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. 

Администрация аэропорта заверила, что после того, как будут установлены причины происшествия, сотрудники «Шереметьево Хэндлинг», из-за которых погибли животные, понесут наказание. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #шереметьево #коты

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