Сотрудники Шереметьево пообещали наказать виновных в гибели кошек

Аэропорт Шереметьево начал служебное расследование после гибели кошек на борту самолета, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В настоящее время администрация международного аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование инцидента по факту обращения пассажира рейса SU101 от 23.01.20», — сказано в сообщении.

Пассажир, летевший рейсом Нью-Йорк — Москва, пожаловался в авиакомпанию из-за неправильного обслуживания багажа, в результате которого две из трех его кошек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

Администрация аэропорта заверила, что после того, как будут установлены причины происшествия, сотрудники «Шереметьево Хэндлинг», из-за которых погибли животные, понесут наказание.