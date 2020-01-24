Представитель ЛНА огласил состав военной комиссии «5+5» по Ливии

Пресс-секретарь военно-морского штаба Ливийской национальной армии Али Сабет рассказал, кто войдет в военную комиссию «5+5» по контролю за соблюдением мира в Ливии как со стороны ЛНА, так и со стороны Правительства нацсогласия.

Сабет заявил телеканалу «Аль-Айн аль-Ихбария», что ПНС Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, представят генерал-майор аль-Фитури Гурайбиль, генерал-майор Ахмад Абу Шахма, генерал Мухтар Никаса, генерал-майор Махмуд ибн Саид и генерал-майор Абд ар-Рахман Мухаммад аль-Джатлави.

От ЛНА в комиссию войдут генерал-майор Фарадж Махдави, бригадный генерал Абу Касим Абъадж, бригадный генерал аль-Хади Фаллях, бригадный генерал Идрис Мади и бригадный генерал Атыйа Хамада.

Напомним, военная комиссия «5+5» была утверждена в Берлине, но о ее создании договорились на межливийских переговорах в Москве с участием представителей дипломатических и оборонных ведомств России и Турции 13 января. С 12 января в целях преодоления кризиса в Ливии введен режим прекращения огня по предложению российского лидера Владимира Путина.