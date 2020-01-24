Кубанец убил пенсионеров-геев за попытку стянуть с него штаны

Житель Кубани убил пару пенсионеров-геев, теперь ему грозит пожизненное заключение. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Молодой человек убил пожилых людей в январе прошлого года. Он проживал с пенсионерами в одной квартире, а в роковой день распивал с ними алкоголь. Он уснул и проснулся от того, что один из потерпевших — 71-летний мужчина — попытался стянуть с него штаны. Соседи поссорились, затем парень избил обидчика.

«После этого с целью скрыть совершенное им убийство (он) нанес руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком множественные удары 64-летнему мужчине, также проживавшему в указанном домовладении, который застиг его на месте преступления. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте», — отмечается в релизе.

Расследование проводило СУ СК по Краснодарскому краю. Обвиняемый на допросе признал вину. По словам источника в правоохранительных структурах региона, пенсионеры были однополой парой. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.