Экс-руководитель РКК «Энергия» займет пост исполнительного директора компании

Бывший глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Романов получит пост исполнительного директора корпорации, рассказал в Twitter начальник пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

«Как планируется Советом директоров РКК «Энергия», С. Ю. Романов займёт должность исполнительного директора, главного конструктора по пилотируемым системам и комплексам по программе МКС», — заявил он.

В 2018–2019 годах Романов возглавлял РКК «Энергия», но потом был понижен до первого замгендиректора корпорации. В дальнейшем эту должность сократили, и ему предложили занять еще более низкую — первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.

Напомним, РКК «Энергия» создает российский сегмент МКС, строит и запускает грузовые корабли «Прогресс» и пилотируемые корабли «Союз».