Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Турции

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиями Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в турецкой провинции Элязыг. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.

«Землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже в 20.55 [время совпадает с московским]. Эпицентр располагался на глубине семь километров», — сказал он в эфире канала.

Он подчеркнул, что информации о разрушениях и жертвах пока нет.