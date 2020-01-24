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21:44   24 Января 2020
Весь мир

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Турции

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиями Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в турецкой провинции Элязыг. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.

«Землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже в 20.55 [время совпадает с московским]. Эпицентр располагался на глубине семь километров», — сказал он в эфире канала. 

Он подчеркнул, что информации о разрушениях и жертвах пока нет.

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Автор: Софья Белоцерковская
#турция #общество #весь мир #землетрясение

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