Человек с подозрением на заражение коронавирусом отправлен на обследование во Франции

Человек с симптомами заражения коронавирусом 2019-nCoV обратился в медцентр города Бордо, его немедленно отправили на обследование в больницу, пишет в пятницу в Facebook организация SOS Medecins.

Уточняется, что пациент жаловался на лихорадку и кашель и подтвердил, что недавно был в Китае, а также посещал город Ухань или контактировал с теми, кто там был.

«Врач немедленно выдал ему дыхательную маску. Он сообщил коллегам в консультационном центре, что в его кабинете объявлен карантин. После принятия всех необходимых мер предосторожности врач обратился к медикам спасательной службы и передал им пациента, — сообщают медики.

Это случилось четверг, 23 января. В настоящее время мужчина находится в Университетском госпитале Бордо под наблюдением специалистов.

Между тем министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен по итогам заседания Совета министров в пятницу сообщила прессе, что пока «во Франции нет ни одного подтвержденного случая» заражения коронавирусом.