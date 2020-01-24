Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом стало известно в пятницу, 24 января.

Подписывая документ, Джонсон заявил, что затянувшиеся годы споров и разногласий наконец-то заканчиваются. Он отметил, что Великобритания отныне может двигаться вперед и одновременно строить крепкие новые отношения с Евросоюзом, которые будут основаны на дружбе и равенстве.

Одетый в цвета британского флага премьер подписал соглашение ручкой Parker, которой традиционно подписываются наиболее важные для страны документы во время торжественных церемоний.

Представители ЕС и МИД Великобритании, доставившие документ из Брюсселя, также присутствовали на торжественной церемонии вместе с главным переговорщиком от Британии Дэвидом Фростом.