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21:27   24 Января 2020
Весь мир

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом стало известно в пятницу, 24 января. 

Подписывая документ, Джонсон заявил, что затянувшиеся годы споров и разногласий наконец-то заканчиваются. Он отметил, что Великобритания отныне может двигаться вперед и одновременно строить крепкие новые отношения с Евросоюзом, которые будут основаны на дружбе и равенстве. 

Одетый в цвета британского флага премьер подписал соглашение ручкой Parker, которой традиционно подписываются наиболее важные для страны документы во время торжественных церемоний.

Представители ЕС и МИД Великобритании, доставившие документ из Брюсселя, также присутствовали на торжественной церемонии вместе с главным переговорщиком от Британии Дэвидом Фростом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #brexit #политика #джонсон #общество #весь мир

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