«Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно сдать билеты в Китай

Компания «Аэрофлот» предложила пассажирам сдать купленные билеты на рейсы в Китай или изменить дату вылета из-за распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится на сайте перевозчика в пятницу, 24 января.

Речь идет о рейсах в период с 24 января по 7 февраля по всем направлениям «Аэрофлота» в Китай и обратно (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин). Предложение также распространяется в рамках код-шеринга с китайскими партнерами авиакомпнии China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).

Изменить дату вылета можно на любую другую до 29 февраля 2020 года.

Власти КНР предупредили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части Китая. Эксперты смогли установить возбудитель болезни — им оказался коронавирус 2019-nCoV.

Число зараженных по последним данным превысило 830. Погибли 26 пациентов. Вирус распространился за пределы Китая. В США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде уже зафиксировали случаи заражения неизвестной болезнью.

Ранее стало известно, что в Китае вылечили первого больного коронавирусом.