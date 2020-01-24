Поклонская займется законом о защите россиян от оскорблений чиновников

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о желании разработать закон об ответственности чиновников за оскорбление россиян. Об этом в пятницу, 24 января, она написала у себя в Telegram-канале.

Ранее глава Чувашской республики Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины, после чего оказался в центре скандала. Поведение губернатора осудил глава МЧС Евгений Зиничев, а «Единая Россия» заявила, что подумает о его исключении. Игнатьев оплошал дважды — на прошлой он также призвал сотрудников СМИ «мочить» журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и заявил, что его не так поняли.

По мнению Поклонской, в России пора вводить моральный кодекс для чиновников, позволяющих «унижать простого человека». Депутат Госдумы заверила, что проработает со своей командой закон, защищающий права народа.

«Если есть видео, на котором глава администрации или губернатор ведет себя неподобающим образом, наказание – штраф, или увольнение, если человек не исправился и не понял, где и для кого он работает», — написала она.

Поклонская призвала всех блогеров и журналистов рассказать ей о всех подобных случаях. Она отметила, что хоть и не является прокурором, однако сможет отреагировать «с последствиями» для «слуг народа».