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20:57   24 Января 2020
Россия

Медведев проведет заседание бюро высшего совета «Единой России»

Медведев проведет заседание бюро высшего совета «Единой России»

Председатель «Единой России», экс-премьер Дмитрий Медведев проведет заседание бюро высшего совета партии в понедельник, 27 января. На нем, в частности, обсудят реализацию послания президента Федеральному собранию.

Об этом сообщила в пресс-служба партии в пятницу, 24 января. В заседании буду участвовать глава высшего совета Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства.

Уточняется, что на заседании единороссы обсудят «вопросы участия партии в реализации послания президента, решений 19-го съезда партии и приоритетные задачи партии на ближайший период».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #единая россия

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