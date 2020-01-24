Медведев проведет заседание бюро высшего совета «Единой России»

Председатель «Единой России», экс-премьер Дмитрий Медведев проведет заседание бюро высшего совета партии в понедельник, 27 января. На нем, в частности, обсудят реализацию послания президента Федеральному собранию.

Об этом сообщила в пресс-служба партии в пятницу, 24 января. В заседании буду участвовать глава высшего совета Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства.

Уточняется, что на заседании единороссы обсудят «вопросы участия партии в реализации послания президента, решений 19-го съезда партии и приоритетные задачи партии на ближайший период».