Житель Шлиссельбурга вытащил двух школьниц из ледяной воды

Житель Шлиссельбурга Игорь Рожков вытащил из ледяной воды двух школьниц, которые едва не утонули. Девочки забрались в заросли ивы по дороге в школу. Лед под ними начал ломаться и они провалились.

Девочки позвали на помощь. Рядом оказался Игорь, который выгуливал собак, он и помог школьницам выбраться на сушу. Мужчина хотел довезти их до дома, но те отказались.

«Там не глубоко, им ничего не угрожало, но они могли сильно замерзнуть», — рассказал мужчина.

Игорь также выложил видео в соцсети, чтобы его увидели родители девочку и узнали, что случилось с их детьми.