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 Медведев проведет заседание бюро высшего совета «Единой России»

Медведев проведет заседание бюро высшего совета «Единой России»
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20:34   24 Января 2020
Россия

Житель Шлиссельбурга вытащил двух школьниц из ледяной воды

Житель Шлиссельбурга вытащил двух школьниц из ледяной воды

Житель Шлиссельбурга Игорь Рожков вытащил из ледяной воды двух школьниц, которые едва не утонули. Девочки забрались в заросли ивы по дороге в школу. Лед под ними начал ломаться и они провалились.

Девочки позвали на помощь. Рядом оказался Игорь, который выгуливал собак, он и помог школьницам выбраться на сушу. Мужчина хотел довезти их до дома, но те отказались.

«Там не глубоко, им ничего не угрожало, но они могли сильно замерзнуть», — рассказал мужчина.

Игорь также выложил видео в соцсети, чтобы его увидели родители девочку и узнали, что случилось с их детьми.

 

 

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Автор: Арсений Аскольский

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