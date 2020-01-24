Берлин назвал морские соглашения Турции и боевиков ПНС Ливии незаконными

Научная служба бундестага Германии назвала соглашения Турцией и главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем о морских границах в Восточном Средиземноморье незаконными. Об этом пишет AFP.

Берлин считает, что договор не может считаться действительным, поскольку нарушает «международное морское право». Такая позиция озвучена озвучена в преддверии визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию, которая будет включать и встречу с Эрдоганом.

Не исключено, что таким образом власти Германии хотели подготовить почву перед переговорами между сторонами, на которых будет обсуждаться и ситуация в Ливии.

Депутатом Госдумы Евгений Федоров в беседе с изданием «Слово и дело» напомнил, что Европа очень чувствительна к беженцам, ведь их поток включает в себя несколько сотен тысяч боевиков.

«Европа в этом плане не хочет усиления Турции в Ливии. Поэтому и цепляется за какие-то моменты, в том числе связанные с морским правом», — считает он.

Собеседник издания отметил, что позиция Германии в вопросе Ливии не может считаться полноценной позицией всего Евросоюза, но сейчас именно он выступает в качестве главной силы в ЕС.

«Фактически же Европейский союз – это геополитически Германия, но в текущем планом режиме это управление через Брюссель американцами», — отметил Федоров.

Напомним, ранее Турция не только спонсирует боевиков преступного ПНС Ливии, но и при помощи авиации и морских перевозок доставляла террористам различное вооружение и сирийских наемников.