ФАН обратился в СК с просьбой вернуть Ходорковского в Россию по линии Интерпола

Следственный комитет сделает все возможное для розыска обвиняемого в особо тяжких преступлениях Михаила Ходорковского. Об этом заявил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло в беседе с Федеральным агентством новостей в пятницу, 24 января.

По словам эксперта, помилование Ходорковского не означает, что его не могут объявить в розыск. Он подчеркнул, что помилование касается совершенно другого дела, которое было в прошлом. Собеседник агентства уверен, что бывший руководитель ЮКОСа, скрывающийся за границей, должен предстать перед российским судом и понести заслуженное наказание за преступления. Сейчас следует активно поднимать вопрос о его розыске, считает Ремесло.

«Это ненормально, когда человек совершил такие преступления, в которых его обвиняют, и гуляет свободно, а Интерпол отказывается [вносить Ходорковского в базу разыскиваемых лиц — ред.] Здесь нужно разбираться, почему Интерпол так себя ведет», — сказал юрист.

Бывший глава правового управления ЮКОС Дмитрий Гололобов попытался ответить на вопрос Ремесло об Интерполе. Он напомнил, что в европейском праве преобладают центробежные тенденции. Этим и пользуются юристы Интерпола, отвечающие отказом на запросы РФ внести Ходорковского в базу международного розыска.

Олигарх Михаил Ходорковский обвиняется в организации заказных убийств, в том числе мэра Нефтеюганска. Также в июле прошлого года на него заявили новое уголовное дело, связанное с хищением у государства акций ОАО «ЮКОС» и денежных средств нефтяной компании в размере более шести миллиардов долларов.