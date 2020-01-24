Эрдоган заявил, что турецкие войска будут обучать боевиков Сарраджа в Ливии

Анкара одобрила ходатайство об отправке турецких войск в Ливию для обучения и консультирования военных сил, в том числе «про-Сарраджевских» [главы так называемого ПНС Ливии — Файеза — ред.]. Об этом в пятницу, 24 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам главы турецкого государства, Анкара отправит свои войска в Ливию. Они будут консультировать и обучать военные силы, связанные с Сарраджем. Эрдоган отметил, что Турция поддерживает главу ПНС Ливии, как и Совет Безопасности ООН.

Президент Турции также прокомментировал отказ командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара подписать соглашение в Берлине. Никто не понимает поступок Хафтара, еще сложнее понять, как он «поведет себя завтра», заявил Эрдоган.

«Нам трудно понять, как Хафтара вообще признают некоторые страны. За такими людьми стоят власти Абу-Даби и Египта. Они предоставляют Хафтару оружие. ЧВК "Вагнер” стоит также за этим, и я знаю, кто стоит за ЧВК "Вагнер”», — сказал он.

В североафриканской стране с 12 января действует режим прекращения огня, который удалось ввести благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина. Во время переговоров в Стамбуле с Эрдоганом российский лидер призвал враждующие стороны в Ливии установить перемирие. Он также выступил инициатором переговоров по разрешению ливийского кризиса.

Турция, в свою очередь, продолжает перебрасывать в Ливию сирийских наемников, а также оружие, боеприпасы и беспилотники для поддержки боевиков ПНС. Анкара намеренно идет на провокации, нарушая оружейное эмбарго ООН. Ранее, чтобы оправдать свое вмешательство в дела Ливии, Эрдоган заявил о присутствии в североафриканской стране ЧВК «Вагнер». При этом данная информация так и не была подтверждена.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия Ливии сформировали в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратские соглашения. Оно четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также срок мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Фактически ПНС не сделало ничего, лишь усугубив кризис в стране, а также стало сотрудничать с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Сейчас в Ливии единственным правомочным и легитимным органом остается Палата представителей в Тобруке. Она утвердила Временное правительство и назначила фельдмаршала Хафтара главой Ливийской национальной армии.