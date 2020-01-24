Рейтинг антироссийских изданий возглавили «ИноСМИ» и «Росбалт»

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало четвертый выпуск еженедельного рейтинга антироссийских СМИ.

Первое место в нем заняло «ИноСМИ». Издание опубликовало самое большое количество ненавистнических по отношению к РФ материалов (116 статей за неделю). На второй строчке расположилось издание «Росбалт» со 108 материалами. Третьего место — у «Коммерсанта», выпустившего 107 антироссийских заметок.

«Медиазона» поднялась на 16 пунктов. «Эхо Москвы» и «Лента.ру» сдали на несколько позиций.

Центральным событием минувшей недели стало послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Российский лидер предложил изменить Конституцию, принять меры по улучшению демографии в стране и усилить социальную поддержку граждан.

Для «оппозиции» и либеральных СМИ это явно стало сюрпризом, пишут журналисты. После этого они растиражировали историю о бездомном, которого шокировали поправки к Конституции.

Какие только заголовки не придумывали журналисты либеральных СМИ: «Путин потерялся на фотографии», «Организаторы конференции по Ливии потеряли Путина». На самом деле, никто не терядся, подчеркивает ФАН. Когда пришло время фотографироваться с участниками берлинского саммита, президент спокойно подошел и встал на свое место.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев не удивился такому обилию фейков. По большое количество негатива — это видение либеральной прессы.