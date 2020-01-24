Рейтинг антироссийских изданий возглавили «ИноСМИ» и «Росбалт»
Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало четвертый выпуск еженедельного рейтинга антироссийских СМИ.
Первое место в нем заняло «ИноСМИ». Издание опубликовало самое большое количество ненавистнических по отношению к РФ материалов (116 статей за неделю). На второй строчке расположилось издание «Росбалт» со 108 материалами. Третьего место — у «Коммерсанта», выпустившего 107 антироссийских заметок.
«Медиазона» поднялась на 16 пунктов. «Эхо Москвы» и «Лента.ру» сдали на несколько позиций.
Центральным событием минувшей недели стало послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Российский лидер предложил изменить Конституцию, принять меры по улучшению демографии в стране и усилить социальную поддержку граждан.
Для «оппозиции» и либеральных СМИ это явно стало сюрпризом, пишут журналисты. После этого они растиражировали историю о бездомном, которого шокировали поправки к Конституции.
Какие только заголовки не придумывали журналисты либеральных СМИ: «Путин потерялся на фотографии», «Организаторы конференции по Ливии потеряли Путина». На самом деле, никто не терядся, подчеркивает ФАН. Когда пришло время фотографироваться с участниками берлинского саммита, президент спокойно подошел и встал на свое место.
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев не удивился такому обилию фейков. По большое количество негатива — это видение либеральной прессы.
«Если почитать желтую прессу, она вообще пишет сплошные ужасы про Россию. Они же хорошо понимают, что если пишут о России плохо, то рано или поздно они могут получить заказы от конкретных изданий, которые существуют на вполне конкретные деньги вполне конкретных заказчиков. , — считает Соловьев.