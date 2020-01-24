Специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Судана Надиром Бабикером по его просьбе.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества России и Судана. Также Богданов и Бабикер обговорили предстоящее седьмое заседание Межправительственной Российско-Суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Хармуте.

Между представителями ведомств состоялся обмен мнениями по основным проблемам региональной повестки дня. В ходе обсуждения особое внимание представители России и Судана обратили на ситуацию в Ливии.