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18:26   24 Января 2020
Россия

Богданов обсудил кризис в Ливии с послом Судана

Богданов обсудил кризис в Ливии с послом Судана

Специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Судана Надиром Бабикером по его просьбе.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества России и Судана. Также Богданов и Бабикер обговорили предстоящее седьмое заседание Межправительственной Российско-Суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Хармуте.

Между представителями ведомств состоялся обмен мнениями по основным проблемам региональной повестки дня. В ходе обсуждения особое внимание представители России и Судана обратили на ситуацию в Ливии.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #конфликт #ливия #судан #богданов #обсуждение

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