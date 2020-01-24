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 Меркель сообщила, что Хафтар поддерживает инициативу Москвы по прекращению огня в Ливии

Меркель сообщила, что Хафтар поддерживает инициативу Москвы по прекращению огня в Ливии

18:13   24 Января 2020
Весь мир

Меркель сообщила, что Хафтар поддерживает инициативу Москвы по прекращению огня в Ливии

Меркель сообщила, что Хафтар поддерживает инициативу Москвы по прекращению огня в Ливии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился с перемирием, инициированным Москвой. Политик сообщила об этом на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Хафтар не подписывал берлинское соглашение, он согласился с перемирием и назвал участников комиссии "пять плюс пять" со своей стороны», — отметила Меркель.

Канцлер также отметила, что интенсивность боевых столкновений в регионе заметно снизилась после проведения конференции по Ливии в Берлине. Меркель отметила, что во многом это заслуга России и Турции.

Напомним, что 13 января в Москве по дипломатической инициативе России и Турции прошли переговоры двух противоборствующих сторон ливийского конфликта – главы ЛНА Халифы Хафтара и лидера так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Москве удалось усадить за стол переговоров двух непримиримых противников. Сам факт переговоров – большой шаг к обеспечению мира в Ливии.

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Автор: Роман Самойлов
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