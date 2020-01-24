Болгария объявила российских дипломатов персонами нон грата
Болгария объявила российского дипломата и сотрудника торгпредства персонами нон гранта. Российский посол в Софии получил соответствующие ноты. Об этом в пятницу, 24 января, сообщило посольство РФ на странице в Facebook.
Российское ведомство отметило, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом , представлено не было. Москва оставляет за собой право на ответные меры.
«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами», — добавили в дипмиссии.