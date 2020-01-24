Болгария объявила российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила российского дипломата и сотрудника торгпредства персонами нон гранта. Российский посол в Софии получил соответствующие ноты. Об этом в пятницу, 24 января, сообщило посольство РФ на странице в Facebook.

Российское ведомство отметило, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом , представлено не было. Москва оставляет за собой право на ответные меры.