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18:26   24 Января 2020
Россия

Болгария объявила российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила российского дипломата и сотрудника торгпредства персонами нон гранта. Российский посол в Софии получил соответствующие ноты. Об этом в пятницу, 24 января, сообщило посольство РФ на странице в Facebook.

Российское ведомство отметило, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом , представлено не было. Москва оставляет за собой право на ответные меры. 

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами», — добавили в дипмиссии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #болгария #общество #весь мир

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