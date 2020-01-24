Выборы в Госдуму 2021 года привлекут ароматами зелени и «русского мира»

В России появится новая политическая партия право-либерального толка. Первый съезд намечен на 1 марта, сообщил изданию «Коммерсант» предприниматель Александр Даванков. Ее название пока не известно, однако известна личность председателя.

За экологию против змей

Им станет владелец компании-производителя косметики, одежды и обуви Faberlic, член ОНФ Алексей Нечаев. Помимо успехов на предпринимательском поприще (в 2018 году Faberlic заработала 28 миллиардов рублей) за плечами у господина Нечаева опыт создания общественных проектов.

В 2008 году он стал соучредителем российского зеленого движения ЭКА с сетью региональных представительств. Господин Даванков сообщил, что новый политпроект нацелен на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы».

Право-либеральный фронт протестной улицы отчасти представляет незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР). Ее символ — желтое полотно с изображением гремучей змеи и лозунгом Don't tread on me («Не наступай на меня»), что символизирует готовность либертарианцев защищать личную свободу от любых покушений. Именно ЛПР по согласованию с мэрией Москвы организовывала самые крупные митинги последних лет.

Так, в 2018 году либертарианцы устроили митинг в защиту мессенджера Telegram на проспекте Академика Сахарова в Москве, на который пришли от 7,5 до 12 тысяч человек, по разным оценкам. Впрочем, исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов сомневается, что ЛПР и Faberlic предстоит делить электорат.

«Я не думаю, что они будут конкурировать с либертарианцами на этом поле, потому что особо конкурировать не с кем. Либертарианцы представляют из себя не самую удачную секту. К тому же популярны они чуть ли не у школьников, которых окучивает Светов (Михаил Светов — идеолог ЛПР – прим. ред.) по регионам, у которых еще нет избирательного права. А когда они его получат, то их сознание возможно будет немножко изменено», — полагает эксперт.

В свою очередь политпроект Faberlic способен увлечь за собой патриотическую молодежь, ориентированную на экологическую повестку, допускает собеседник агентства. Тем более, что ее главным стратегом Telegram-каналы называют опытного политтехнолога Ефима Островского, который входит в команду первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Выбирать станет лучше, выбирать станет веселее

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что проект Нечаева вкупе с несколькими новыми партиями, включая проект создателей компьютерной игры World of Tanks «Партия прямой демократии», задумывался, чтобы «растащить оппозиционный электорат по разным мелким группировкам» и тем самым обеспечить «Единой России» большинство в парламенте. Однако, эксперт убежден, что появление новых сил повысит привлекательность выборов прежде всего для российских избирателей.

«Я думаю, они все будут ориентироваться на максимальную открытость России к глобальному миру, глобальной экономики. Это один из главных запросов среднего класса городов-миллиоников. Он хочет, чтобы наша экономика была открыта, плюс, условно говоря, партии хамона и пармезана сюда входят. Они хотят путешествовать по миру без ограничений, плюс молодые ребята хотят, чтобы у них не было ограничений скачивания Netflix и других информационных ресурсов, чтобы не было блокирования и запретов, чтобы Telegram не запретили. Это их большой и внятный интерес», — говорит Марков.

Здесь русским миром пахнет

Помимо партии геймеров и борцов за экологию в России может появиться новое патриотическое движение «За правду!», выступающее за идею «русского мира». Основатель движения, участник конфликта в Донбассе Захар Прилепин объявил о намерении бороться за кресла в Госдуме на предстоящих выборах осенью 2021 года и конкурировать с традиционными участниками электоральных циклов — ЛДПР и КПРФ. Впрочем, Вячеслав Данилов скептически оценивает способность новых политических сил взлететь: