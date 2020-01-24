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Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС
Эрдоган заявил, что турецкие войска будут обучать боевиков Сарраджа в Ливии

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 Меркель сообщила, что Хафтар поддерживает инициативу Москвы по прекращению огня в Ливии

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18:40   24 Января 2020
Россия

Штабы Навального используют «Яндекс.Деньги» в политических целях, нарушая правила сервиса

Штабы Навального используют «Яндекс.Деньги» в политических целях, нарушая правила сервиса

Штабы блогера Алексея Навального нарушают правилами платежной системы «Яндекс.Деньги», которая заменила Paypal. Они используют используя платформу для сбора пожертвований в политических целях, что запрещает пользовательское соглашение.

Канал «Фонд бабла с коррупцией» отмечает, что нарушения могут привести к блокировке счетов и потере средств. «Донты» принимаются специальным «Фондом защиты прав граждан "Штаб"».

Политическая работа — главное направление деятельности штабов Навального, напоминает Nation News. Они поддерживали «президентскую» кампанию Навального в 2018 году, выдвигали кандидатов на местные выборы и вообще позиционируются блогером в качестве «главной оппозиционной политической силы».

Таким образом, штабам Навального грозит закрытие из-за халатности руководства. При этом региональные отделения постоянно испытывают финансовые проблемы В начале апреля 2018 года закрылись 29 штабов блогера, а к концу месяца – еще 11.

Ранее сообщалось, что используемый Навальным эстонский сервис Plasma Pay берет комиссию 6% за пожертвования россиян. Крометого, сотрудник блогера Владимиер Милове, просит пользователей Сети не задавать лишних вопросов по поводу целей денежных сборов и просто «продолжать платить». Он скрывает реквизиты счетов ФБК и отчитывает подписчиков за любую полемику, называя их комментарии «неумными» и «паникерскими».

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Автор: Арсений Аскольский

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