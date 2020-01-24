Китай приостанавливает все туристические поездки внутри страны

Министерство культуры и туризма КНР опубликовало уведомление, в соответствии с которым с 24 января приостанавливаются все туристические поездки внутри страны для всех туроператоров из-за вспышки пневмонии. С 27 числа закроют поездки групп за рубеж.

Всем туроператорам запрещено оказывать услуги по бронированию гостиниц и авиабилетов. Ранее туры на метерик уже закрыли в Гонконге и Тайване.

Власти КНР предупредили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части Китая. Эксперты смогли установить возбудитель болезни — им оказался коронавирус 2019-nCoV.

Число зараженных по последним данным превысило 830. Погибли 26 пациентов. Вирус распространился за пределы Китая. В США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде уже зафиксировали случаи заражения неизвестной болезнью.