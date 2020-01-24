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17:34   24 Января 2020
Россия

«Единая Россия» может исключить Игнатьева из партии

«Единая Россия» может исключить Игнатьева из партии

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении губернатора Михаила Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии. Об этом в пятницу, 24 января, заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак раскритиковал поведение губернатора, заявив, что оно находится «за гранью понимания». Партия намерена поставить вопрос об исключении Игнатьева и его соответствии занимаемой должности, заявил он.

«Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям», — сказал Турчак. 

Ранее глава МЧС назвал недопустимым поведение Игнатьева, из-за которого сотруднику ведомства пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины. Инцидент произошел 23 января, когда проходило торжественное вручение ключей от пожарных машин.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #единая россия

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