«Единая Россия» может исключить Игнатьева из партии

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении губернатора Михаила Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии. Об этом в пятницу, 24 января, заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поиздевался над офицером На торжественном вручении автомобилей Игнатьев заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть за ключами. При этом глава региона широко улыбался, явно получая от своей издевки удовольствие.https://t.co/NJrEVSlz9q pic.twitter.com/yE6KDnHBUa — URA.RU (@ura_ru) January 24, 2020

Турчак раскритиковал поведение губернатора, заявив, что оно находится «за гранью понимания». Партия намерена поставить вопрос об исключении Игнатьева и его соответствии занимаемой должности, заявил он.

«Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям», — сказал Турчак.

Ранее глава МЧС назвал недопустимым поведение Игнатьева, из-за которого сотруднику ведомства пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины. Инцидент произошел 23 января, когда проходило торжественное вручение ключей от пожарных машин.