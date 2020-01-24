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17:33   24 Января 2020
Весь мир

Эрдоган отправляет регулярную армию в Ливию на помощь Сарраджу

Эрдоган отправляет регулярную армию в Ливию на помощь Сарраджу

Президент Турции Реджеп Тайиип Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию в помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС).

«Мы посылаем военных для подготовки сил Сараджа в Ливии», — заявил Эрдоган.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу Ливии захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.

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Автор: Роман Самойлов
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