РЖД просит пассажиров с медобразованием указывать это при покупке билетов

РЖД просит пассажиров, у которых есть медицинское образование, указывать это при покупке и оформлении билетов на поезд. В случае необходимости эти люди смогут оказать первую помощь во время поездки, сообщили в компании.

«Для этого при покупке билетов на официальном сайте ОАО "РЖД" нужно поставить специальные отметки рядом с полем "Я – медицинский работник. При необходимости готов оказать первую помощь в поезде". Также, при желании, пассажир может сообщить о наличии медицинского образования, приобретая билет в кассе», — отметили в РЖД.

Сотрудники поездных бригад проходят обязательное медицинское обучение, они способны оказать медицинскую помощь. Однако, помощь профессионалов в этом деле не будет лишней. В РЖД отмечают, что в случае экстренной необходимости работники поездной бригады смогут обратиться к пассажиру, который согласился помочь в оказании первой помощи.

В компании отметили, что, если подобное решение покажет свою эффективность, будет рассмотрена возможность создания программы лояльности для медработников.

Каждый вагон современного поезда оснащен всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. В специальной укладке находятся лейкопластырь, жгут, шины, кровоостанавливающее средство и прочие медицинские инструменты и препараты.